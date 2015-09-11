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غداً …استكمال محاكمة المعزول وأعوانه في التخابر مع قطر‎

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غداً …استكمال محاكمة المعزول وأعوانه في التخابر مع قطر‎ غداً …استكمال محاكمة المعزول وأعوانه في التخابر مع قطر‎

الرئيس المعزول محمد مرسي

تنظر غداً السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لأقوال اللواء محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور المستشار محمد بركات رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد.

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