ضبط «كويتي» حاول تهريب ٣٠٠ ألف جنيه بمطار القاهرة

تمكنت سلطات التامين بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الجمعة، من ضبط راكب كويتي حاول تهريب ٣٠٠ ألف جنيه داخل حقيبته مخالفًا إنتقال النقد المصري بصحبة الركاب، وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

صرح مصدر أمني بالمطار أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى الكويت إشتبه الرائد أحمد صالح في الراكب الكويتي، وبالعرض على رئيس نوبتجية الشرطة الرائد فرحات عمران أمر بتفتيش الراكب وتبين وجود ٣٠٠ ألف جنيه مخبأه في حقيبته مخالفًا قوانين إنتقال النقد المصري بصحبة الركاب والتي تسمح بإصطحاب الراكب ١٠ آلاف جنيه، وأمر اللواء طارق فتحي مدير امن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة .