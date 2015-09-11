أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط «كويتي» حاول تهريب ٣٠٠ ألف جنيه بمطار القاهرة

Google+ Print
ضبط «كويتي» حاول تهريب ٣٠٠ ألف جنيه بمطار القاهرة ضبط «كويتي» حاول تهريب ٣٠٠ ألف جنيه بمطار القاهرة

مطار القاهرة

تمكنت سلطات التامين بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الجمعة، من ضبط راكب كويتي حاول تهريب ٣٠٠ ألف جنيه داخل حقيبته مخالفًا إنتقال النقد المصري بصحبة الركاب، وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

صرح مصدر أمني بالمطار أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى الكويت إشتبه الرائد أحمد صالح في الراكب الكويتي، وبالعرض على رئيس نوبتجية الشرطة الرائد فرحات عمران أمر بتفتيش الراكب وتبين وجود ٣٠٠ ألف جنيه مخبأه في حقيبته مخالفًا قوانين إنتقال النقد المصري بصحبة الركاب والتي تسمح بإصطحاب الراكب ١٠ آلاف جنيه، وأمر اللواء طارق فتحي مدير امن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا