"شردى ومصطفى خضير" أبرز المرشحين للانتخابات البرلمانية فى بورسعيد

أغلقت اللجنة الفرعية للانتخابات بمقرها بمحكمة بورسعيد الابتدائية، برئاسة المستشار أحمد طلبة، أبوابها فى الساعة الخامسة من مساء اليوم الحادى عشر لتلقى طلبات الترشح وسط حالة من الهدوء الانتخابى، حيث تقدم اليوم الإعلامى محمد مصطفى شردى بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات المقبلة عن حزب الوفد بالدائرة الثالثة.

كما تقدم كل من مصطفى خضير رئيس القناة الرابعة، أمين الإعلام للوطنى المنحل، والسيد التوريجى أحد رموز الوطنى بأوراق ترشحهما عن حزب المؤتمر بذات الدائرة التى تمثل الزهور والمناخ.

وعن الدائرة الأولى تقدم الدكتور أحمد أبو المجد نقيب الموسيقيين السابق، عضو هيئة التدريس بجامعة بورسعيد بأوراق ترشحه عن حزب مصر بلدى، والمحامية منى حسن عن حزب مصر الحديثة.

ومن الوجوه المستقلة التى تقدمت بأوراق ترشحها اليوم لخوض الانتخابات البرلمانية المهندس جمال الباشا رئيس حى الزهور السابق، وعصام القزاز والسيد الصاوى، حيث بلغ عدد المرشحين على مدار اليوم الحادى عشر 85 مرشحا.

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