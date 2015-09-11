أهالى يقطعون طريقا زراعيا بسبب التعديات على أراضى الدولة فى إدفو

قام اليوم العشرات من أهالى قرى إدفو قبلى، شمال غرب محافظة أسوان، بقطع الطريق الزراعى (أبو غلاب - الغنيمية)، وهو طريق دائري جانبى مؤدٍ لقرية دار الهنا الواقعة على الظهير الصحراوى لمنطقة إدفو قبلى، مما أدى إلى شلّ حركة المركبات على هذا الطريق.

ويأتى ذلك اعتراضا على تفاقم التعديات على أرضى الدولة من بعض الأشخاص بقرية دار الهنا، وعدم تمكن الأهالى بإدفو قبلى من الحصول على أية قطع أراضٍ لتسكين الشباب كتوسعات مستقبلية تحت إشراف الدولة، بعد ارتفاع أسعار أراضى البناء وعدم وجود مساكن بديلة والتزام الأهالى بعدم البناء على الأراضى الزراعية حفاظا عليها - بحسب تصريحاتهم لـ"ليوم السابع".

وترجع المشكلة للعام الماضى عندما قام بعض أهالى قرية دار الهنا بالاستحواذ على مساحات شاسعة من أراضى الظهير الصحراوى ومنها أراضى اعتاد مزارعين وتجار محصول البلح بتجفيف محصولهم فيها، وقيام أحد المتعدين على أراضى الدولة ناحية دار الهنا، مستخدما لودر بإتلاف محصول بلح - كان يجففه أحد مزارعى إدفو قبلى فى هذه الأراضى.