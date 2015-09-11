محافظ الدقهلية: ننسق مع قطاع الأمن لتوفير التأمين الكامل للعملية الانتخابية

قال حسام الدين أمام محافظ الدقهلية بعد زيارته مقر اللجنة العليا للانتخابات بمجمع المحاكم بالمنصورة، إنه تم التنسيق مع قطاع الأمن لتوفير التأمين اللازم لتسير عملية الانتخابات.

وأكد المحافظ أن شعب الدقهلية يتميز بالوعى الكامل ويعرف كيف يختار نواب قادرين على تحقيق مطالبهم ووجه الشكر لجميع المشاركين فى تنظيم العمليه الانتخابية‎.

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