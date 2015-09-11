الرئيس الإندونيسى يصل إلى المملكة العربية السعودية

وصل إلى جدة مساء اليوم الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو ، فى زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية ، وكان فى استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولى ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

كما كان فى استقبال الرئيس الإندونيسى ، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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