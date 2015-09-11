خبر في الجول - شركة الإحصائيات والتحليلات الرياضية كورة ستاتس تتعاقد مع هاني رمزي

لم تكن كرة القدم هي الشيء الوحيد الذي يسيطر على حياته. بل الفن والموسيقى ورقص التانجو لم يفارقوا حياة صالح سليم. ومن تلك الرقصات رقصة حزينة بسبب حسن حمدي لن تمح من الذاكرة.

أسطورة لا تزال حية رغم موت صاحبها منذ 13 عاما. ليس فقط بسبب أهدافها أو بطولاتها أو إنجازتها، بل بسبب مواقفها التي تسير وفقا لمبادئ لا تتجزأ. عن صالح سليم نتحدث.

11 سبتمبر 1930. 11 سبتمبر 2015. في مثل هذا اليوم وُلد صالح سليم. وُلد من عاش وعشق ودافع ولعب وقاتل لأجل لون واحد فقط. لون قميص النادي الأهلي.

وفي ذكرى ميلاد صالح سليم يعيد FilGoal.com نشر خبايا وأسرار في حياة أسطورة الأهلي.

معيار سليم

"المعيار الحقيقي والدائم الذي يستند إليه صالح سليم في الحكم وتقييم كل من حوله من رجاله هو حب النادي الأهلي".

"وبسبب ذلك كان حسن حمدي –رئيس النادي الأهلي السابق- هو أقرب الجميع لقلب صالح".

"كان يقول دائما: "حسن حمدي هو أكثرهم حبا للأهلي وهو الذي لا يريد شيئا من الأهلي".

"وكل ذلك على الرغم من جرح قلب صالح سليم الذي تسبب فيه حسن حمدي".

طعنة حمدي

"حسن حمدي قرر الإطاحة بطارق سليم من إدارة الكرة بالنادي الأهلي".

"كنت مع صالح في بيته وحدنا يوم اجتمع مجلس إدارة الأهلي - بدون صالح - ليقرروا الإطاحة بطارق سليم".

"وقتها بقى صالح سليم وحتى اللحظات الأخيرة في انتظار أن يعدل المجلس عن قراره بألا يقيلوا طارق سليم. لكن ذلك لم يحدث".

"توالت الاتصالات الهاتفية من الجميع. إلا أنه لم يجيب على أحد".

"وفجأة ألقى بهاتفه أرضا ووقف أمام مكتبة الموسيقى الخاصة به".

رقصة التانجو

"أخرج سليم من المكتبة أسطوانة موسيقى التانجو التي يعشقها".

"ثم طلب مني أن أجلس على الأرض لأنه سيعطيني درسا في رقص التانجو".

"وبدأ صالح بالرقص. وبدأت الدموع تظهر في عيناه".

"لم أر في حياتي طيلة معرفتي بصالح سليم دموعه. إلا عندما كان يتحدث عن والدته. والآن رأيتها بسبب حسن حمدي".

"وعلى الرغم من ذلك لم يفقد صالح حبه واحترامه وصداقته مع حسن حمدي. بل أوصاني قبل أن يموت بأن أبقى في صف حسن حمدي في أي انتخابات أو حرب يخوضها".

"كل ذلك لأنه كان يعلم جيدا أن حسن حمدي يُحب النادي الأهلي".