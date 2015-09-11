رباعي هجومي في قائمة الأهلي لمواجهة الملعب المالي وخروج غالي

ماليك إيفونا وعماد متعب وعمرو جمال وأحمد عبد الظاهر. رباعي هجومي يظهر في قائمة الأهلي لمواجهة الملعب المالي.

الملعب المالي يحل ضيفا على الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

الأهلي ضمن رسميا التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية وينتظر حسم مقعد الصدارة بالفوز أمام الملعب المالي الذي انتهت حظوظه بالتأهل.

وأعلن فتحي مبروك المدير الفني للأهلي قائمة من 20 لاعبا لمواجهة الملعب المالي يوم السبت.

وشهدت القائمة خروج حسام غالي وصالح جمعة بسبب الإصابة. إلى جانب عدم جاهزية جون أنطوي.

وظهر أسم محمد هاني في القائمة نظرا لغياب باسم علي بسبب الإيقاف. مع رباعي خط الهجوم.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل لمواجهة الملعب المالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل - مسعد عوض.

الدفاع: محمد نجيب - سعد سمير - شريف حازم - شريف عبد الفضيل - محمد هاني - أحمد فتحي - حسين السيد - صبري رحيل.

الوسط: عبد الله السعيد - حسام عاشور - وليد سليمان - مؤمن زكريا - رمضان صبحي.

الهجوم: إيفونا - متعب - عبد الظاهر - عمرو جمال.