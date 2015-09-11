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من المران - تألق ' الهداف ' حجازي مع الأهلي .. وظهور هندريك

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من المران - تألق ' الهداف ' حجازي مع الأهلي .. وظهور هندريك من المران - تألق ' الهداف ' حجازي مع الأهلي .. وظهور هندريك

شهد مران الأهلي تألق كبير من أحمد حجازي مدافع الفريق الجديد إلى جانب استمرار ظهور هندريك هلمكه على الرغم من عدم قيده في قائمة الفريق.

الأهلي تعاقد رسميا مع حجازي بعد فسخ الأخير تعاقده مع فيورنتينا بعد رحلة غير مكتملة في الدوري الإيطالي بسبب الإصابات.

وعلى الرغم من عدم قيد حجازي في قائمة الأهلي الإفريقية والتي تستعد لمواجهة الملعب المالي. إلا أن المنضم حديثا إلى الأهلي شارك وتألق في مران الفريق يوم الجمعة.

وسجل حجازي أكثر من 4 أهداف في المران. أهداف بالرأس وأهداف بالتسديد من الخارج. في مران تألق من خلاله بشدة لاعب الأهلي الجديد.

وعلى الرغم من عدم قيده في قائمة الأهلي المحلية والإفريقية إلا أن هندريك واصل التواجد في مران الأهلي مع استمرار رفضه الإمضاء على ورق الاستغناء قبل أن يتحصل على كافة مستحقاته.

ويستعد الأهلي لمواجهة الملعب المالي في الكونفدرالية قبل أن يواجه بتروجيت في نصف نهائي كأس .

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