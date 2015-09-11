من المران - حمودي وطلبة جاهزان لدعم الزمالك ضد أورلاندو.. وغياب جمعة

بات الثنائي أحمد حمودي جناح الزمالك وحمادة طلبة مدافع الفريق جاهزا للمشاركة في مواجهة أورلاندو بايرتس يوم الأحد بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وتعرض حمودي لكدمة خفيفة في مران الخميس لكنه شارك في تدريبات الجماعية وأدى مران الجري حول الملعب لكن الجهاز الفني فضّل إبعاده عن التقسيمة خوفا من الالتحامات القوية.

ويحل أورلاندو ضيفا على الزمالك في الجولة الأخيرة التي تحدد متصدر المجموعة الثانية ليلتقي مع وصيف الأولى في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وأكد الزمالك عبر موقعه الرسمي أن حمودي بات جاهزا للقاء الأحد.

وفي ذات السياق، شارك حمادة طلبة في تدريبات الزمالك الجماعية بعد شفائه من ألم تقلصات البطن التي تسببت في عدم استكماله مران الخميس.

وظهر طلبة بشكل مطمئن للجهاز الفني للاعتماد عليه في قيادة الجبهة اليسرى -بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للزمالك- أمام أورلاندو في ظل غياب محمد عادل جمعة للإصابة.