من المران - هل يغير الأهلي من استراتيجيته في الكرات الثابتة؟

تدريبات جديدة واستراتيجية متغيرة في الكرات الثابتة والمتحركة شهدها مران الأهلي استعدادا للملعب المالي.

الملعب المالي يحل ضيفا على الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

الأهلي ضمن رسميا التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية وينتظر حسم مقعد الصدارة بالفوز أمام الملعب المالي الذي انتهت حظوظه بالتأهل.

وشهد مران الأهلي استعدادا للمباراة تدريبات خاصة على الركلات الثابتة والمتحركة.

على حدود الـ18

فتحي مبروك المدير الفني للأهلي اختص الثلاثي عبد الله السعيد ومؤمن زكريا وأحمد فتحي بالتدريب حول تسديد الكرات الثابتة بالقرب من منطقة الجزاء.

حواجز تقف أمام الثلاثي ويحاول كلا منهم هز الشباك من الكرات الثابتة مرة من فوق الحائط ومرة من جانب الحائط.

وانفرد مبروك بتعليمات خاصة لعبد الله السعيد.

في الوقت الذي تدرب فتحي ومؤمن زكريا معا لتسديد الركلات الثابتة بالقرب من الـ18.

اليمين واليسار

ومن ناحية الركلات الثابتة والمتحركة من الجانب الأيمن والأيسر اعتمد فتحي مران خلال المران على الرباعي عبد الله السعيد وصبري رحيل وأحمد فتحي ومؤمن زكريا.

دور مؤمن زكريا ثابت سواء من ناحية اليمين أو يسار. مؤمن يقف على حدود منطقة الجزاء منتظرا أي كرة عائده من داخل المنطقة.

ليسدد مباشرة ويهز الشباك.

من ناحية اليسار يمرر صبري رحيل إلى السعيد تمريرة أرضية يتبعها السعيد بعرضية بشكل مباشر داخل منطقة الجزاء. والعكس. السعيد يمرر ورحيل يرسل العرضية.

ويتواجد داخل منطقة الجزاء رباعي الأهلي. محمد نجيب وسعد سمير ورمضان صبحي وعماد متعب.

من الناحية اليمنى الشيء ذاته ولكن بتواجد أحمد فتحي بدلا من السعيد.

فتحي يمرر لرحيل والأخير يرسل عرضية داخل المنطقة. ورحيل يمرر لفتحي والأخير يفعل الشيء ذاته.

والرباعي ثابت داخل منطقة الجزاء. نجيب وسعد ورمضان ومتعب. ومؤمن زكريا ثابتا على حدود منطقة الجزاء.