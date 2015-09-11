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فيريرا يجتمع بمكي لقيادة هجوم الزمالك أمام أورلاندو

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فيريرا يجتمع بمكي لقيادة هجوم الزمالك أمام أورلاندو فيريرا يجتمع بمكي لقيادة هجوم الزمالك أمام أورلاندو

عقد جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا مع أحمد حسن مكي مهاجم النادي الأبيض على خلفية الاستعداد لمباراة أورلاندو بايرتس.

ويلعب الزمالك ضد أورلاندو يوم الأحد في مباراة حسم صدارة المجموعة الثانية بكأس الكونفدرالية بعد تأكد تأهلهما لنصف النهائي.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي يوم الجمعة أن فيريرا اجتمع بمكي لتحفيزه ورفع الروح المعنوية قبل مباراة أورلاندو.

وطلب فيريرا من مكي التركيز أمام المرمى للتسجيل واستغلال الفرص في اللقاء الذي سيبدأه بشكل أساسي في ظل غياب باسم مرسي مهاجم الفريق لحصوله على راحة سلبية لمدة أربعة أيام.

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