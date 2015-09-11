إحالة جميع العاملين بوحدة صحة الأسرة بجزيرة محروس للتحقيق بسوهاج‎

أحال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، العاملين بوحدة صحة الأسرة بجزيرة محروس التابعة لمركز أخميم من الأطباء والصيادلة والإداريين وهيئة التمريض للتحقيق بعد تغيبهم عن العمل.

حيث قام عقب صلاة الجمعة بجولة مفاجئة للقرية وعند دخوله للوحدة وجدها مغلقة بالسلاسل، وتم استدعاء وكيل وزارة الصحة ومدير الإدارة الصحية وكلف التفتيش المالي والإداري بالمديرية بفحص الوحدة ورفع المخالفات لجهات التحقيق .

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف لجان المتابعة التابعة للإدارات الصحية والمديرية بالمرورالمستمر وفي الأوقات المختلفة لمتابعة سير العمل بالمؤسسات الصحية والإطمئنان على الخدمات الصحية التى تقدم للمواطن السوهاجي بمدن و قرى و نجوع المحافظة .

وقاد المحافظ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والشوارع الموجودة بالقرية واستمع الى شكاوي المواطنين من أبناء القرية . كما شدد سيادته علي تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، والإرتقاء بمستوى النظافة بجميع شوارع مدن المحافظة خلال الأيام القادمة .