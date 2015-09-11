«بعثة الحج»: لم يتضح حتى الآن وجود مصريين بين مصابى وضحايا حادث الحرم المكى

قال اللواء سيد ماهر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية والرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، إنه لم يتضح حتى الآن، ما إذا كان هناك حجاج مصريون بين ضحايا حادث سقوط الرافعة داخل الحرم المكى الشريف.

وأضاف ماهر أن عددا من ضباط بعثة حج القرعة وأطباء من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافقين للبعثة، انتقلوا على الفور لموقع الحادث، للإطلاع على الموقف من قرب والاطمئنان على الحجاج المصريين وتحديد ما إذا كان بينهم مصابون أو قتلى. وشهد الحرم المكى الشريف، مساء اليوم الجمعة، حادثا مروعا، إثر سقوط رافعة حديدية من أعلى سطح الحرم جراء الأمطار الغزيرة التى تشهدها مكة المكرمة، على عدد من الحجاج.