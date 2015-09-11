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بالأسماء…20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة الملعب المالي

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بالأسماء…20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة الملعب المالي بالأسماء…20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة الملعب المالي

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة فتحى مبروك عن أسماء اللاعبين المنضمين لقائمة الفريق استعدادا لمواجهة الملعب المالى مساء غدٍ السبت بالجولة الأخيرة بدوري المجموعات لبطولة الكونفيدرالية وضمت القائمة 20 لاعبًا.

واللاعبون هم: «شريف إكرامي وأحمد عادل ومسعد عوض في مركز حراسة المرمى ومعهم – سعد سمير ومحمد نجيب وشريف حازم وشريف عبد الفضيل ومحمد هاني وأحمد فتحي وصبري رحيل وحسين السيد وحسام عاشور ووليد سليمان ومؤمن زكريا ورمضان صبحي وعماد متعب وعبدالله السعيد وعمرو جمال وأحمد عبد الظاهر وماليك إيفونا».

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