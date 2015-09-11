ضبط هارب من تنفيذ حكم بالسجن 20 سنة و343 عبوة بلح فاسد بمطروح

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، إخطاراً، بتمكن النقيب معتز إبراهيم قائد القول الأمنى، شرق مدينة مرسى مطروح من ضبط " أحمد.ع. ع" - 21 سنة عاطل مقيم بقرية الجراولة - لتنفيذ حكم صادر ضده بالسجن 20 سنة فى القضية رقم 14908 جنايات مطروح لسنة 2014 "استعمال القسوة" وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما تلقى مدير أمن مطروح إخطاراً بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة سيدى برانى بالاشتراك مع ضباط فرع البحث الجنائى بالسلوم من ضبط" ع. س. م " - 27 سنة - بحوزته بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار أثناء قيادته السيارة رقم 4892 ج هـ ى، واعترف بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع فتحرر له المحضر اللازم وأحالته إلى النيابة العامة.

من ناحية أخرى شنت مديرية التموين بمشاركة مديرية الصحة، حملة مكبرة على المحلات التجارية، بمدينة مرسى مطروح تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وأسفرت - وفق ما اكده السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين -عن تحرير 5 محاضر وضبط 343 عبوة بلح - زنة 3 كيلو، وبإجمالى طن - غير صالح للاستخدام الآدمى.

وطالب المحافظ، ببذل المزيد من الجهد، فى مراقبة المخابز والأسواق والمحلات ومستودعات البوتاجاز وملاحقة المخالفين كما طالب بتكثيف الحملات التموينية، خلال فصل الصيف، لضمان ضبط الأسعار من السلع المدعمة من الدولة.