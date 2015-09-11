بالصور.. ضبط 5 سائقين يقودون سياراتهم تحت تأثير المخدر فى مطروح

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن إدارة مرور مطروح، قامت بعمل حملة مرورية بالاشتراك مع أحد الأطباء من مديرية الصحة بنقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 20 شرق مدينة مرسى مطروح استهدفت توقيع الكشف الطبى على قائدى السيارات بكافة أنواعها، أسفرت عن ضبط 5 سائقين أثبتت التحاليل تعاطيهم للمخدرات من بين 13 سائقا تم أخذ عينات عشوائية منهم.

وأشار مدير أمن مطروح، إلى أن الحملة تهدف لضبط المخالفين منهم لنص المادة 66/76 من قانون المرور ممن تثبت العينات إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث تم أخذ 13 عينة من قائدى السيارات وأسفرت التحاليل عن إيجابية عدد 5 منها لتعاطى أصحابها مواد مخدرة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وعرضهم على النيابة العامة.



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