ضبط 11 صوماليا بأحد قطارات الصعيد لدخلولهم البلاد بطريقة غير شرعية

تمكنت الخدمة الأمنية المعنية بقنا لتأمين القطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية، من ضبط 11 صومالى الجنسية، 5 رجال و6 سيدات، حال استقلالهم القطارلدخولهم البلاد بطريقه غير شرعية.

البداية عندما تلقى اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لإدارة النقل والمواصلات، إخطاراً يفيد بضبط 11 صوماليا بأحد قطارات الصعيد لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية، وهم: محمد عثمان إبراهيم 25 سنة، حسن عبده جامع 20 سنة، أحمد عبده محمود 22 سنة، خضر عبده محمود 25 سنة، وجمال شهدى نور 17 سنة، نصرة عبده إبراهيم 23 سنة، نعيمة أحمد حسين 25 سنة، صفية سلام موسى 24 سنة، هنا على موسى 23 سنة، فردوس عبده أحمد 23 سنة، ونورا صلاح موسى 25 سنة.

وأفادت الأجهزة الأمنية بأن المقبوض عليهم أقروا أنهم من بلدة سوق بكار بدولة الصومال، ولا يحملون تحقيق شخصية، وأتوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية من دولة السودان مستقلين سيارة حتى أسوان عبر الطرق الصحراوية بين الدولتين، هاربين من الحرب الأهلية داخل بلادهم واستقلوا القطار من محطة أسوان.

وتحرر المحضر رقم 2/385 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، وجار إرسال بالمتهمين لقسم شرطة قنا لقيدهم وعرضهم على النيابة.