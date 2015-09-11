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ضبط 25 طن ملح سياحات داخل مطحن بدون ترخيص فى المحلة

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ضبط 25 طن ملح سياحات داخل مطحن بدون ترخيص فى المحلة ضبط 25 طن ملح سياحات داخل مطحن بدون ترخيص فى المحلة
تمكن ضباط قسم مباحث بالمحلة وسمنود من ضبط 25 طن ملح سياحات يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى داخل مطحن ملح بدون ترخيص بمنشية السلام أول المحلة.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، من ضبط "عبد العظيم. أ.ع "- 44 سنة صاحب مطحن ملح غير مرخص بمنطقة منشية السلام بدائرة قسم أول المحلة - وبحوزته 25 طن ملح سياحات معد للطحن وتحرر له المحضر رقم 10432 جنح قسم أول المحلة لسنة 2015 وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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