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ماتستسهلش.. الأطعمة السريعة تصيبك بقرحة المعدة وأمراض القلب والسكر

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ماتستسهلش.. الأطعمة السريعة تصيبك بقرحة المعدة وأمراض القلب والسكر ماتستسهلش.. الأطعمة السريعة تصيبك بقرحة المعدة وأمراض القلب والسكر
الأطعمة السريعة أصبحت شيئًا أساسيًا فى حياة الكثيرين بسبب ما تحتويه من إضافات مغرية وسهولة الحصول عليها، كما أن الأشخاص الذين يستغرقون الكثير من الوقت فى العمل يضطرون لتناول الأطعمة السريعة.

وظهرت العديد من الأقاويل حول أضرار الأطعمة السريعة، وأنها تشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطن، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات والأبحاث، وهذا ما أكدته الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة.

وأضافت استشارى السمنة والنحافة، أن الأطعمة السريعة والإكثار منها يتسبب فى إصابة الشخص بالسمنة المفرطة على المدى البعيد، وذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون.

وتؤكد آمال، أن الأشخاص الذين يتناول الأطعمة السريعة بشكل مستمر يكونون أكثر عرضة للإصابة بقرحة فى المعدة، وذلك يرجع إلى احتواء هذه الأطعمة على نسبة عالية من البهارات.

وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أنها نظرًا لاحتواء الأطعمة السريعة على نسبة عالية من الضارة للجسم والتى تتسبب فى ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم، فيكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكر.

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مصر 365

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