13 مرشحا يتقدمون للجنة الانتخابات بالإسكندرية اليوم

قال المستشار عبدالله الخولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، إنه تقدم اليوم الجمعة 13 مرشحا منهم ثلاثة مرشحين جدد ومنهم 10 ممن سبق لهم الترشح وقاموا بتقديم طلبات إعادة الترشيح للجنة الانتخابات.

وأضاف أن العدد النهائى للمرشحين هو 378 مرشحاً على مستوى المحافظة، مؤكداً أنه لم تتقدم قائمة بالمحافظة سوى حزب النور الذى قدم منذ أيام.

يذكر أن من أبرز المرشحين الذين تقدموا اليوم بالإسكندرية هو خالد الزعفرانى القيادى الإخوانى السابق عن دائرة سيدى جابر وباب شرقى بالإسكندرية.

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