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لجنة انتخابات أسيوط: ارتفاع عدد المرشحين إلى 160

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لجنة انتخابات أسيوط: ارتفاع عدد المرشحين إلى 160 لجنة انتخابات أسيوط: ارتفاع عدد المرشحين إلى 160
قال المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسيوط، إن اللجنة تلقت اليوم أوراق 5 مرشحين جدد، ليصبح إجمالى المرشحين بالمحافظة فى اليوم الـ 11 لفتح باب الترشح 160مرشحا منهم 104 مستقل و56 فردى حزبى.

وأشار المستشار جمال عبدالرحمن، إلى أن عدد المرشحين بمدينة أسيوط بلغ 24 وفى مركز أبوتيج 18 ومركز القوصية 17مرشحا ومركز منفلوط 17 ومركزى الفتح وأبنوب 27 ومركزى البدارى وساحل سليم 23 ومركز ديروط 14 مرشحين و مركز أسيوط 13 مرشح، ومركزى صدفا والغنايم 7 مرشحين.

وأوضح المستشار "جمال" أن اللجنة تلقت 78 إخطارا بتوقيع الكشف الطبى،مطالبا من وقعوا الكشف بسرعة إرفاق نتائجه، قبل موعد إغلاق تلقى الطلبات 15 سبتمبر الجارى.

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