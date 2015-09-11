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6 مرشحين متعاطين للمخدرات ضمن 198 مرشحا لمجلس النواب بالبحيرة

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6 مرشحين متعاطين للمخدرات ضمن 198 مرشحا لمجلس النواب بالبحيرة 6 مرشحين متعاطين للمخدرات ضمن 198 مرشحا لمجلس النواب بالبحيرة
أكد الدكتور عبد الفتاح منيسى مدير المعهد الطبى القومى بدمنهور إجراء الكشف الطبى على 198 مرشحا لمجلس النواب منذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات، لافتا أن نتائج الكشف للمرشحين الذين قاموا بإجراء الكشف الطبى جاءت سلبية باستثناء 6 مرشحين جاءت النتيجة الخاصة بهم إيجابية فى كشف تعاطى المواد المخدرة، وتم إخطارا اللجنة العامة للانتخابات بذلك.

وأوضح مدير معهد دمنهور الطبى أن رسوم الكشف الطبى للمرشحين تبلغ 2850 جنيها مقابل إجراء الكشف على المرشح بجميع العيادات التخصصية، طبقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا الى أن المرشح يحصل على إيصال بالكشف ويتم إرسال النتيجة للجنة العليا للانتخابات منعا للتلاعب بالتقارير والنتائج.

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مصر 365