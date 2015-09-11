كنائس القليوبية تقيم احتفالات رأس السنة القبطية الليلة

تحتفل كنائس القليوبية مساء اليوم، بعيد النيروز "رأس السنة القبطية"، حيث تقام الليلة سهرات روحية بكل كنائس المحافظة تتضمن صلوات ورفع بخور عشية وترانيم وتماجيد للقديسين وخاصة الشهداء وتطييب رفاتهم الموجودة بالكنائس.

وتنتهى بالقداس الإلهى الذى يترأسه فى إيبارشية بنها نيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، وفى إيبارشية شبرا الخيمة نيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، وفى إيبارشية شبين القناطر نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها.

ومن جانبها تقوم كنيسة القديس نيقولاوس "مارنيقولا " ببنها خلال سهرة النيروز الليلة بتكريم أوائل الشهادات الدراسية هذا فضلا عن بقية فقرات الاحتفال، الذى يقام تحت عنوان "عايشين معانا" والتى تتضمن مسابقات وكورال الكنيسة وتقديم هدايا ومفاجآت أخرى وصلاة ورفع بخور عشية وزفة لأجساد الشهداء الموجودة بالكنيسة، وينتهى الاحتفال كالمعتاد بالقداس الإلهى الذى ينتهى فى الساعات الأولى من صباح غد السبت.

يذكر أن كنيسة القديس نيقولاوس ببنها هى الكنيسة الوحيدة فى مصر المدشنة على اسم هذا القديس للأقباط الأرثوذكس.

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