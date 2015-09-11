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ضبط إخوانى متهم بحرق محكمة السادات ومدرعة للأمن المركزى بالمنوفية

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ضبط إخوانى متهم بحرق محكمة السادات ومدرعة للأمن المركزى بالمنوفية ضبط إخوانى متهم بحرق محكمة السادات ومدرعة للأمن المركزى بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز السادات بالمنوفية، اليوم الجمعة، من ضبط إخوانى متهم بحرق مدرعة أمن مركزى وحريق محكمة السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمود عيد رئيس فرع البحث الجنائى بالسادات، يفيد تمكن النقيب كريم علام، والنقيب محمد الزناتى، معاونا مباحث مركز السادات من ضبط أخطر العناصر الإخوانية، ويدعى يوسف محمد مصطفى سليمان، المطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 4 قضايا، وهى: حريق مدرعة الأمن المركزى وشروع فى قتل، وحريق محكمة السادات، وحريق سيارة شرطة تابعة لقطاع السجون، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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