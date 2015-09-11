تأخر إقلاع رحلتي جدة بالمطار بسبب الأحوال الجوية وعطل فني

تسبب سوء الأحوال الجوية بالسعودية في تأخر وصول طائرة الخطوط الجوية السعودية من جدة، والتي كان مقرر إقلاعها من القاهرة إلى جدة، كما تسبب عطل فني طائرة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى جدة في تأخر إقلاعها لمدة ساعتين بالمطار.

أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية رحلة رقم 671 وعلي متنها 250 راكبا المتجهة إلى جدة، اكتشف قائد الطائرة وجود عطل فنيا في الدائرة الكهربائية بالطائرة يمنع إقلاعها، تم استدعاء فريق الصيانة لإصلاحها، وأقلعت الطائرة بعد تأخر لمدة ساعتين ، كما تأخر إقلاع الطائرة السعودية والمتجهة من القاهرة إلى جدة لمدة 5 ساعات لعدم وصولها من السعودية بسبب سوء الاحوال الجوية هناك .