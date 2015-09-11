مصرع شخص فى حادث سير بسوهاج

لقي شخص مصرعه فى حادث سير بسوهاج، حيث كان يسقل دراجته البخارية واصطدمت به سيارة.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج إخطارًا من ضباط مركز شرطة جهينه يفيد بأنه ورد بلاغا من المستشفي المركزي، بوصول إسماعيل أحمد محمد سن 30 عامل ويقيم بناحية مشروع غرب طهطا مصاباً ” بكسر بالساق والفخذ الأيسر ” [ إدعاء حادث سيارة ] وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي إلا أنه توفي عقب وصوله المستشفي.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيق المتوفي عبد الباسط أحمد محمد إبراهيم سن 36 مدرس ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال استقلال شقيقه دراجته البخارية ” بدون لوحات معدنية ” اصطدمت به السيارة رقم 9528 هـ.ص.أ أجرة سوهاج قيادة محمد السيد عواد – يقيم الشيخ خليفه – دائرة قسم أول سوهاج مما أدي إلي إصابته التي أودت بحياته ونفي الشبهة الجنائية.

بسؤال قائد السيارة قرر أنه حال قيادته السيارة غرب نجع الهيش فوجئ بقائد الدراجة ينحرف أمامه مما أدي إلي الاصطدام به.

بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نتيجة كسور بالقدم والفخذ الأيسر ولا توجد شبهة جنائية فـي الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك و تم التحفظ علي السيارة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5207 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة قررت : يصرف محمد السيد عواد من سراي النيابة بعد التنبيه عليه بالحضور فور طلبه و تكليف المهندس الفني بفحص السيارة مرتكبة الحادث يصرح بدفن الجثة .

تم تسليم الجثة لأهليتها والدفن بمقابر العائلة.