الدفاع المدنى السعودى: مصرع 52 وإصابة 30 فى سقوط الرافعة بالحرم المكى

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ذكرت وكالة رويترز فى خبر عاجل لها نقلا عن الدفاع المدني السعودي على حسابه فى موقع تويتر، أن عدد الضحايا فى سقوط الرافعة بلغ 52 قتيلا وحوالي 30 مصابا في سقوط الرافعة بالحرم المكي.>وأضاف أن 15 فريقا من الدفاع المدنى موجودون بالموقع، بالإضافة إلى فرق البحث والإنقاذ والهلال الأحمر والشؤون الصحية.

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