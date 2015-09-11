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وزير الدفاع اللبنانى يبحث مع مسئول عسكرى فرنسى سبل التعاون بين البلدين

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وزير الدفاع اللبنانى يبحث مع مسئول عسكرى فرنسى سبل التعاون بين البلدين وزير الدفاع اللبنانى يبحث مع مسئول عسكرى فرنسى سبل التعاون بين البلدين
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني اللبناني سمير مقبل اليوم الجمعة مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال بيار فيليه التعاون العسكري بين البلدين وتزويد الجيش اللبناني بالأسلحة المتطورة واللازمة من أصل الهبة .

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزير مقبل إنه جرى خلال اللقاء، "عرض للأوضاع الراهنة عموما محليا وإقليميا ودوليا. ثم تركزت بعدها المداولات حول التعاون العسكري بين لبنان وفرنسا، لا سيما لجهة تزويد الجيش اللبناني بالأسلحة المتطورة واللازمة من أصل الهبة السعودية والتي يحتاجها الجيش في مواجهاته وتصديه للاعتداءات الإرهابية في المحاور القتاليَّة في جرود عرسال ورأس بعلبك وسواها من المواقع".

وأضاف البيان أن البحث تطرّق" إلى التعاون في مجال الدورات التدريبية لبعض الوحدات العسكرية".

ووصف فيليه لقاءه بمقبل بانه كان هاماً وودياً وقال بعد اللقاء "تطرقنا خلاله إلى التعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي، وهو تعاون فعال إلى حد كبير. هذا الصباح، تداولت مع المسؤولين الفرنسيين بشأن التعاون مع الجيش اللبناني".

وأضاف "أود التأكيد على التزامنا بالحفاظ على أعلى مستويات التعاون بين الجيشين لكي نتمكَّن قدر الإمكان من تعزيز السلام في هذا البلد الذي يستحق أن يعيش في سلام".
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مصر 365

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