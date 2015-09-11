أمير مكة يأمر بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فى سقوط الرافعة بالحرم المكى

ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة، أمر بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب حادثة سقوط رافعة فى الحرم المكى والرفع بنتائجها عاجلا، كما وجه جميع الجهات ذات العلاقة بتوفير كل الدعم للمصابين فى الحادثة.

وكان الدفاع المدنى أعلن قبل قليل أن الحصيلة الأولية لحادثة سقوط رافعة فى المسجد الحرام بمكة بلغت 62 حالة وفاة، ونحو 30 مصابا.

- الدفاع المدنى السعودى: مصرع 52 وإصابة 30 فى سقوط الرافعة بالحرم المكى

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