أخبار عاجلة

اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أمير مكة يأمر بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فى سقوط الرافعة بالحرم المكى

Google+ Print
أمير مكة يأمر بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فى سقوط الرافعة بالحرم المكى أمير مكة يأمر بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فى سقوط الرافعة بالحرم المكى
ذكرت صحيفة "الرياض" أن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة، أمر بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب حادثة سقوط رافعة فى الحرم المكى والرفع بنتائجها عاجلا، كما وجه جميع الجهات ذات العلاقة بتوفير كل الدعم للمصابين فى الحادثة.

وكان الدفاع المدنى أعلن قبل قليل أن الحصيلة الأولية لحادثة سقوط رافعة فى المسجد الحرام بمكة بلغت 62 حالة وفاة، ونحو 30 مصابا.

- الدفاع المدنى السعودى: مصرع 52 وإصابة 30 فى سقوط الرافعة بالحرم المكى

- بالفيديو والصور..سقوط رافعة بالحرم المكى بسبب العواصف وأنباءعن وقوع وفيات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار