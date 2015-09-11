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رئيس البرلمان العراقى يبدأ زيارة لطهران تلبية لدعوة من لاريجاني

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رئيس البرلمان العراقى يبدأ زيارة لطهران تلبية لدعوة من لاريجاني رئيس البرلمان العراقى يبدأ زيارة لطهران تلبية لدعوة من لاريجاني
بدأ رئيس مجلس النواب العراقى الدكتور سليم الجبورى ، مساء اليوم الجمعة ، زيارة إلى العاصمة الإيرانية (طهران) فى زيارة رسمية جاءت تلبية لدعوة تلقاها من رئيس مجلس الشورى الإيرانى على لاريجانى ، وكان فى استقبال الجبورى فى مطار طهران النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإيرانى أبوترابى.

ويبحث الجبورى مع القادة والمسئولين الإيرانيين ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية بالعراق والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الجبورى التقى أمس فى بغداد السفير الإيرانى لدى العراق حسن دنائى فر ، وبحثا ترتيبات الزيارة التى تستهدف إيجاد مناخ إقليمى مناسب لإنهاء كافة التحديات التى تواجه دول المنطقة ، خصوصا ما يتعلق بالإرهاب والأزمة الاقتصادية الراهنة التى تتعرض لها دول المنطقة.
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