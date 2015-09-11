4 عادات يقوم بها الإنسان تدمر أسنانه بدون وعى

استخدام الفرشاة والمعجون بطريقة خاطئة

استخدام معجون غير مناسب يدمر أسنانك

استخدام خيط الأسنان بقوة

تناول الحلوى والعلكة والشاى والقهوى يدمر الأسنان

قال موقع "سونتيه بلاس" الفرنسى المهتم بكل ما هو جديد فى عالم الصحة، إن ابتسامة الشخص تعكس الحالة العامة للجسد، حيث إن سلامة الأسنان تعد من المعايير الهامة التى تدل على صحة جسم الإنسان، وإنه من الضرورى أن يعتنى الفرد بنظافة أسنانه، ولكن هناك الكثير من العادات الخاطئة التى يقوم بها الإنسان ولا يعلم أنه يدمر أسنانه.>ومن أبرز هذه العوامل، استخدام الفرشاة والمعجون بطريقة خاطئة، والبعض يستخدم الفرشاة بطريقه غير صحيه، حيث يعتقدون أن استخدام الفرشاة الخشنة أفضل من الناعمة ولا يعلم أنها قد تكون سببا من أسباب التهابات اللثة، وتآكل مينا الأسنان وهنا بدلا من الوقاية من الأمراض فهو يدفع بنفسه لعدد من الأمراض والآلام، لذلك يجب استخدام فرشاة مناسبة ودعك الأسنان بطريقة دائرية لمدة 45 ثانية فى كل اتجاه.>كما أن استخدام معجون أسنان غير مناسب يساعد فى تهالك الأسنان، وهناك أنواع مبيضة تحتوى على مواد مزيلة للبقع والألوان الداكنة على الأسنان ويستخدمها البعض بطريقة غير صحيحة وبكثرة ولا يعلمون أنهم يهلكون أسنانهم ويدمرون طبقاتها، وأشار الموقع إلى أن هناك أنواعًا كثيرة من المعجون يصلح لحالة كل شخص، كما يجب الحرص على استخدام معجون يحتوى على الفلوريد الذى يساعد على إصلاح الأسنان حتى بعد الحصول على أضرار من البكتيريا.>ومن أكثر العادات التى تدمر الأسنان هى استخدام خيط الأسنان بطريقة خاطئة فعلى الرغم من أهميته فى إزالة البلاك وبقايا الطعام من الأماكن التى يصعب الوصول إليها إلى أن العنف فى استخدامها قد يؤدى إلى التهابات فى اللثة وجرحها إذا احتك الخيط بها بقوة.>كما أن تناول الأطعمة التى تترك آثارًا على الأسنان من أخطر ما يقوم به الفرد ويؤدى إلى ضعف الأسنان وتهالكها ومن هذه الأطعمة الحلوى والعلكة وصلصة الكارى والفواكه الحمراء والشاى والقهوى، لذلك من الضرورى أن يقوم الفرد بتنظيف أسنانه فورا بعد انتهائه من تناول هذه الأطعمة التى تعد وصمة عار على الأسنان.



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