11 نصيحة غذائية تخلصك من الاكتئاب والتوتر

هل تعلم أنه يمكنك التخلص من الشعور بالاكتئاب والتوتر والقلق، عن طريق تنظيم طعامك؟

وتقدم استشارى الطب النفسى، بعض الأطعمة التى تساعد فى الحصول على حالة نفسية جيدة، ومنها:

>هذا ما أكدته الدكتورة صفاء عبد القادر استشارى الطب النفسى، مشيرة أن الطعام له تـأثير قوى على نفسية الشخص، حيث إن هناك بعض الأطعمة التى تتسبب فى شعور الشخص بالإحباط والاكتئاب والعكس صحيح، ولذلك يجب الاهتمام بنوعية الطعام الذى تقوم بتناوله للحصول على حالة نفسية جيدة.>1 - الأطعمة الغنية بفيتامين "ب"، مثل الخضراوات كالخس والخيار والبقدونس والشبت، والكبدة>2 - الشوفان والخبز البلدى الذى يحتوى على الردة>3 - البقوليات كالفول والعدس والحمص>4 - الأطعمة الغنية بالكالسيوم، كالحليب خالى الدسم والأجبان>5 - الفواكه كالمشمش والكيوى والبرتقال والفراولة>6 - إضافة زيت الزيتون على الطعام>7 - التعرض لأشعة الشمس يقلل من الإصابة بالاكتئاب>8 - الأسماك تشعرك بالسعادة، ولذلك ينصح بتناولها 3 مرات فى الأسبوع>9 - المكسرات كالكاجو والبندق وعين الجمل، ولذلك يتناول ثلاث حبات من المكسرات فى الصباح>10 - تناول 3 لترات من الماء يوميا>11 - ممارسة الرياضة يوميا تخلصك من التوتر والقلق، وتقلل فرص إصابتك بالاكتئاب

وتنصح استشارى الطب النفسى د.صفاء، بضرورة الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون، والسكريات والتقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين، وتجنب المشروبات الغازية، وبذلك أنت ستحصل على حالة نفسية جيدة.