كتائب الإخوان تفبرك صورة مسيئة لعنوان خبر حول حج المرأة بدون محرم
فى إطار محاربة الجماعة الإرهابية للدولة وضرب مصداقية الإعلام المصرى، لم تتورع كتائب الجماعة الإلكترونية عن فبركة صورة مسيئة لعنوان خبر نشره "اليوم السابع" ، وتضم مجموعة من السيدات فى كافيه بما لا يتناسب مع محتوى الخبر الذى يورد رأيا لدار الإفتاء يجيز للمرأة الحج بدون محرم بشروط .إعلان - Ads إعلان - Ads
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ويأتى هذا فى سياق خطط الجماعة الإرهابية التى تسعى لنشر الفوضى وإثارة صخب الرأى العام ضد الإعلام المصرى وتشويهه بأخبار كاذبة وشائعات مغرضه هدفها إثارة البللبة.
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البوست المزور باتهام دار الافتاء والاعلام المصرى
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البوست الاصلى لدار الافتاء
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