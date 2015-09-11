سوء الأحوال الجوية بالسعودية وعطل فنى يتسببان فى تأخر إقلاع رحلتين لجدة

تسبب سوء الأحوال الجوية بالسعودية فى تأخر إقلاع طائرة الخطوط الجوية السعودية رحلة رقم 300، والمتجهة من القاهرة إلى جدة، لمدة 5 ساعات بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، وذلك جراء عدم وصول الطائرة السعودية لمطار القاهرة لتقل الرحلة، كما تسبب عطل فنى بالدائرة الكهربائية لطائرة مصر للطيران رحلة 671 المتجهة من القاهرة إلى جدة فى تأخر إقلاعها لمدة ساعتين بالمطار.

ومن جانبه، أوضح مصدر مسئول بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة المصرية رحلة رقم 671 وعليها نحو 250 راكبا المتجهة إلى جدة، اكتشف قائد الطائرة عطلا فنيا فى الدائرة الكهربائية بالطائرة، مما تسبب فى تأخر إقلاع الطائرة لمدة ساعتين.