بينيتيث: دي خيا ليس لاعبا في ريال مدريد

(إفي): ذكر رافائيل بينيتيث، مدرب ريال مدريد، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، الذي جدد اليوم عقدة مع مانشستر يونايتد لأربعة مواسم، لا ينتمي إلى فريقه وقال، عقب دفاعه عن الحارس كيلور نافاس، أنه يتحدث فقط عن لاعبيه.

ووجهت العديد من الأسئلة إلى مدرب الريال حول فشل صفقة ديفيد دي خيا، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى الريال قبل أن يتم غلق باب القيد في الميركاتو الماضي. فيما بقى أخيرا نافاس، الذي كان سيرحل إلى اليوناتيد، بالنادي الملكي وسيشارك كأساسي أمام إسبانيول في الليجا بعدما لعب أيضا أمام ريال بيتيس.

وأكد بينيتيث أنه ليس لديه أي مشكلات مع الحارس الكوستاريكي وأن قصة دي خيا أصبحت ماضي.

وقال مدرب الريال "الأمر بسيط. بخصوص دي خيا، ليس لدي ما أقوله. وكيلور في اليوم السابق (قبل 24 ساعة من فشل صفقة دي خيا) كان يعرف ثقتي الكبيرة به. لقد كنت معه هذا اليوم برفقة زوجته ووكيل أعماله. الشيء الوحيد الذي أريده منه هو أن يلعب جيدا".

وأضاف الإسباني "عندما أتحدث، أقول الحقيقة دائما وإذا لم يكن بإمكاني قول شيء، لا أقوله. لا أكذب. لقد كنت أتناول العشاء مع كيلور برفقة زوجته ووكيل أعماله. وقد تم توضيح كافة الأمور بيننا. واللاعب يعرف ثقتي الكبيرة به. دي خيا ليس لاعبا في ريال مدريد، وأنا أتحدث فقط عن لاعبي".

وأشار بينيتيث إلى أن نافاس تدرب بشكل رائع مع الفريق وأن الكوستاريكي قد تمكن من القيام باثنين أو ثلاثة من التصديات الرائعة. وفي تقديره أن حارس الريال "لم يتأثر على الإطلاق" بفشل صفقة دي خيا.

وأنهى "لا يزال جيدا مثل السابق. كما كنت معه في ذلك اليوم، كل ما كان يتعين علي قوله له قد تحدثت معه بشأنه. يمكنني أن أضمن العديد من الأشياء وغدا لن يلعب دي خيا مع ريال مدريد. كيلور، روبن (يانييز) و(كيكو) كاسيا هم حراسنا. وأنا سعيد جدا بهم".