أتليتكو ضد برشلونة .. إنريكي يتحدث عن الحزن من ما يحدث ضد بيكيه والمواجهة المرتقبة

قال محمد سالم مهاجم الزمالك المنضم حديثا للفريق الأبيض إن جوزفالدو فيريرا المدير الفني مدرب عالمي يحظى بحب الجميع ويجيد التعامل فنيا ونفسيا مع اللاعبين.

وانضم سالم من المقاولون العرب للزمالك مع زميله شريف علاء في صفقة كلفت النادي الأبيض ستة ملايين ونصف.

وأضاف سالم في حواره مع موقع الزمالك الرسمي يوم الجمعة "اخترت الزمالك وأبلغت رغبتي لأحمد مرتضى الذي تحدث معي قبل شهر من نهاية الموسم ووعدته بعدم اللعب في مصر إلا للزمالك. وقد أوفيت".

وتابع "معظم لاعبي الزمالك زملائي في المنتخب الأوليمبي وقد حظيت باستقبال رائع من الفريق ككل خاصة أحمد دويدار الذي اصطحبني وأعلمني بكل كبيرة وصغيرة في النادي".

وأشار "وقعت على بياض للزمالك ولم أتحدث في أي مقابل مادي، بل تم تقديري بأكثر مما توقعت لأن التعامل مع مرتضى منصور (رئيس النادي) سهل لأن كل كلمة تخرج منه يلتزم بها.. وأنا في مرحلة يمكنني أن أدفع من جيبي لكي ألعب للزمالك وعندما طلبني لم أتردد لأنه ناد كبير".

فيريرا

وتحدث سالم عن أسلوب تعامل فيريرا مع اللاعبين قائلا: "هو رجل محبوب من الجميع ويتعامل نفسيا بشكل رائع مع اللاعبين ومدرب عالمي بكل معنى الكلمة".

"أنا لا أشارك أساسيا لكن رأيي لن يتغير فأنا أتعامل مع مدرب كبير ويكفي أن أقول إنه يعلمنا كرة القدم من جديد وطريقة وقوفنا في الملعب وانطلاقاتنا الطولية والعرضية.. سعيد للغاية بالتعلم من مدرب بحجم فيريرا والذي لم يكن ليحدث لولا انضمامي للزمالك".

"فيريرا دائما ينصحني ويطالبني بتقديم أفضل ما عندي وأسعى أن أكون عند حسن ظنه ولا أخذله عندما يدفع بي".

الأهلي

وحول مفاوضات الأهلي قال سالم: "لا أفكر إلا في إسعاد جمهور الزمالك وما قبل ذلك لا يشغلني وأثق في قدرة الفريق على مواصلة البطولات بالتتويج بكأس مصر وكأس الكونفدرالية".

"إبن خال والدي هو إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي لكنه لم يتدخل من قريب أو بعيد في انضمامي أو التحدث حول انتقالي للأهلي لسبب بسيط وهو أن الجميع يعرف أنني شخص راشد أتخذ قراراتي بنفسي حتى أن والداي يسمحان لي باتخاذ القرارات بمنتهى الحرية الشخصية لأنهم يثقون في شخصي وتفكيري".

"أتمنى أن أبدأ مسيرتي مع الزمالك بالتتويج ببطولتي الكأس وكأس الكونفدرالية.. وأعد جمهور النادي الأبيض العظيم أن يكون مشواري مرصعا بالألقاب لأنني جئت هنا من أجل حصد البطولات".