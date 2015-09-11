«العين الساهرة» تسلط الضوء على شهداء الوطن البواسل

حرص برنامج «العين الساهرة» الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ويبث بالتعاون مع أثير إذاعة رأس الخيمة، على تسليط دائرة الضوء خلال حلقة أمس، على مواقف شهدائنا الأبطال، تكريماً وعرفاناً لأسرهم التي قدمت الغالي والنفيس فداء للوطن والواجب والأجيال القادمة، وتم استضافة الدكتور صالح محمد آل علي، إمام وخطيب القوات المسلحة، والمحاضر في جامعة عجمان بالاستوديو، حيث تبادل الحوار مع السيد محمد غانم مصطفى مدير إذاعة رأس الخيمة ــ مقدم الحلقة، والذي أشار في بداية الحلقة إلى منزلة الشهداء الرفيعة والعالية عند الله تعالى، والتي يتمنى الكثير من الناس نيلها، لما لها من ميزات كريمة ورفيعة في الحياة الآخرة.

وأكد ضيف الحلقة أن شهداء الإمارات زفوا إلى جنات النعيم، لأنهم استطاعوا أن يثبتوا، ويهزموا الرعب من الموت والخوف من الرصاص، بقمة الإيثار والبطولة التي يعجز عن وصفها اللسان، عندما ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فداء للوطن والأجيال القادمة، مؤكداً أنهم فخر الوطن، عزته وكرامته، هم شهداء الشرف والحق والأمانة الذين بذلوا الغالي والنفيس لإعلاء كلمة الحق الله أكبر.

بسالة

ثم استعرضت الحلقة مع الضيف، دور الشهداء البواسل في صون كرامة الوطن، مؤكدة ضرورة إجابة نداء الوطن والحق والواجب، متى ما استدعى الأمر ذلك، مستعرضة دور الجهاد في سبيل الله، ودور شهدائنا وجنودنا الأبطال في نصرة الجهاد والمجاهدين في اليمن، كما تناولت الحلقة بسالة وصمود ولاة أمرنا في هذا الفقد العظيم، ومؤازرتهم لأهالي وأسر الشهداء، وتولي أمرهم وأمر ما تركوا من خلفهم من أمهات ونساء وأطفال.

وتناولت الحلقة تقريراً يؤكد أن دماء شهدائنا الأبرار لن تذهب هدراً وستزيدنا لحمة وطنية أكثر قوة وصموداً، في سبيل دحر القتل والإجرام في اليمن الشقيق، لأن شهداء وطننا بذلوا الغالي والنفيس لإعلاء كلمة الحق، وللأمم مقاييس واضحة في إظهار مدى تعلقها بالحرية وإصرارها على الحياة بشكل حر وكريم.