اليوم.. 6 عروض لجمهور المهرجان القومي للمسرح

يُعرض، اليوم الجمعة، السادسة مساءًا العرض المسرحي “ابن عروس” لفرقة القاهرة القومية المسرحية، تأليف واخراج يس الضوي على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وتعرض مسرحية “هردبيس” لفرقة الرؤيا تأليف ناجى عبدالله ،اخراج جرجس ميلاد فى السادسة مساءا على مسرح الغد بالعجوزة.

في تمام الثامنة يرفع الستار عن العرض المسرحى” طقوس الإشارات والتحولات” لفرقة مودرن تياترو تأليف سعدالله ونوس واخراج طارق عزت على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة وفي التوقيت نفسه تعرض مسرحية “الف نيلة ونيلة ” لفرقة نادى مسرح دمياط تأليف عبده الحسيني ،اخراج حسن النجار على مسرح متروبول” أول شارع 26 يوليو”.

أما العرض المسرحى”سهرة ملوكي” لفرقة مسرح الشباب عن نص سهرة مع ابي خليل القباني لسعدالله ونوس ،اخراج خالد حسونة فيرفع عنه الستار فى العاشرة مساءا على مسرح الميدان بساحة الأ وبرا. وفي التوقيت نفسه تعرض مسرحية.

” هاملت والمليون” لفرقة جامعة المستقبل دراماتورج وأشعار دكتور مصطفي سليم عن هاملت لوليم شكسبير، إخراج خالد جلال على مسرح الجمهورية بشارع الجمهورية أمام قصر عابدين.