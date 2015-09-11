«سكران» يُثير القلق بين ركاب طائرة «نيويورك»

تسبب راكب «سكران» في إثارة حالة من القلق بين ركاب الطائرة القادمة من نيويورك، اليوم الجمعة، بعد قيامه بحركات غريبة، ومحاولة خلع ملابسه مما دفع أمن الطائرة وطاقم الضيافة للسيطرة عليه حتي الهبوط بمطار القاهرة الدولي.

طلب قائد الطائرة القادمة من نيويورك من برج المراقبة استدعاء الحجر الصحي للكشف على راكب إثار حالة من القلق بين ركاب الطائرة وقام، بحركات غريبة، والتحدث بألفاظ غير مفهومة، وحاول خلع ملابسه أثناء رحلة الطائرة من نيويورك الى القاهرة، وبالعرض على رئيس« نوبتجية» التأمين بالمطار.

تم إخطار اللواء أيمن عبد الفتاح، مدير تأمين الركاب، والذي أمر بالتحفظ على الراكب واستدعى طبيب الحجر الصحي، والذي أثبت أن الراكب فى حالة سكر بين وتم تحويله للمستشفي، وبالعرض على اللواء طارق فتحي مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، أمر بتحرير محضر بالواقعة.