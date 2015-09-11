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غالي: مواجهة الزمالك؟ مستعدون لأي فريق للحفاظ على اللقب

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غالي: مواجهة الزمالك؟ مستعدون لأي فريق للحفاظ على اللقب غالي: مواجهة الزمالك؟ مستعدون لأي فريق للحفاظ على اللقب

أكد حسام غالي لاعب الأهلي أن فريقه لا يسعى لتفادي الزمالك في نصف النهائي أو غيره بالكونفدرالية مشيرا إلى أن هدف المارد الأحمر الوحيد هو الحفاظ على اللقب.

ويدخل الأهلي مواجهته الأخيرة في دور المجموعات بالكونفدرالية يوم السبت من أجل الصدارة في طريق الاحتفاظ باللقب.

وقال غالي في المؤتمر الصحفي "مواجهة الزمالك في نصف النهائي من النهائي لا تفرق كثيرا نحن مستعدون لمواجهة أي فريق في طريق البطولة".

وأضاف "هدفنا واحد فقط وهو الاحتفاظ بلقب كأس الكونفدرالية مجددا".

وتوج الأهلي بكأس الكونفدرالية الموسم الماضي لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية بعد الفوز على سيوي سبورت بهدف قاتل لعماد متعب.

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