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مؤتمر مبروك - عن مباراة الملعب المالي الصعبة.. مواجهة الزمالك والخصم الذي لا يشعر به الناس

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مؤتمر مبروك - عن مباراة الملعب المالي الصعبة.. مواجهة الزمالك والخصم الذي لا يشعر به الناس مؤتمر مبروك - عن مباراة الملعب المالي الصعبة.. مواجهة الزمالك والخصم الذي لا يشعر به الناس

عقد الجهازين الفنيين للأهلي والملعب المالي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفريقين يوم السبت في الجولة الختامية من مجموعات الكونفدرالية.

الأهلي سيستضيف الملعب المالي على استاد السويس بنية صدارة مجموعته في البطولة التي يحمل لقبها المارد الأحمر.

وتحدث فتحي مبروك المدير الفني للأهلي والذي تم تجديد الثقة فيه في المؤتمر الصحفي عن عدة أشياء تخص مشوار المارد الأحمر في كأس الكونفدرالية.

الملعب المالي

"الملعب المالي فريق صعب ومواجهته صعبة لأنه لا يلعب لأي هدف سوى تقديم عرض جيد بعد خروجهم من البطولة، وهم عادة ما يتألقون خارج ملعبهم".

وأضاف "لعبوا مباراة قوية أمام النجم وتمكنوا من الفوز على الترجي في تونس.. لديهم أيضا خط هجوم قوي وسريع وسجلوا هدفين عالميين في الترجي".

وأردف "أتمنى أن يكون لاعبي الأهلي في حالتهم وموفقين أمام الملعب المالي".

الزمالك والخصم المتخفي

"أعلم أن مواجهة الزمالك تشغل الناس كثيرا بسبب الشعبية التي يحظى بها الفريقين في ولكونها مباراة جماهيرية لكن لا يفرق معي المنافس بقدر الفوز بالبطولة".

"لكن لا أعلم لماذا لا يشعر الناس بفريق مثل أورلاندو ويقللون منه فهو فريق قوي ومواجهته ستكون صعبة وأيضا أعتبره مرشحا للفوز بالبطولة".

"لكن على كل حال هدفنا هو الحفاظ على الكونفدرالية ولا بد من ذلك".

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