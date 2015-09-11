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غالي: تعيين فتحي مبروك مدربا للأهلي تأخر منذ 2002

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غالي: تعيين فتحي مبروك مدربا للأهلي تأخر منذ 2002 غالي: تعيين فتحي مبروك مدربا للأهلي تأخر منذ 2002

أبدى حسام غالي لاعب الأهلي سعادته بتجديد الثقة في فتحي مبروك المدير الفني للمارد الأحمر لمدة موسم مشيرا إلى أنه قرار تأخر جدا بعد النجاحات التي حققها مع الفريق.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد فضل الإبقاء على فتحي مبروك لمدة موسم بعد تعيينه مدربا للفريق بشكل مؤقت عقب إقالة الإسباني جاريدو في مايو الماضي.

وقال غالي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الملعب المالي "تعيين فتحي مبروك مدربا للأهلي تأخر جدا، منذ 2002 وهو يثبت نجاحه كلما وضع في موقف صعب ويلعب دور المنقذ".

وأضاف "بعد بونفرير آنذاك قادنا للفوز بكأس ثم عاد السنة الماضية وقاد الفريق في ظروف صعبة ولكنه فاز بالدوري ثم الفترة الأخيرة والتي نرى نتائجها جميعا".

وأردف "نحن كلاعبين سعداء جدا بقرار تعيينه كمدرب نظرا لكونه يمتلك الكفاءة اللازمة لتدريب الأهلي وهو يستحق ذلك كما أنه يلعب دورا كبيرا في تطوير الفريق".

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