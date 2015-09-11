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تريزيجيه: انضممت من أفضل أندية إفريقيا لأقوى فرق بلجيكا

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تريزيجيه: انضممت من أفضل أندية إفريقيا لأقوى فرق بلجيكا تريزيجيه: انضممت من أفضل أندية إفريقيا لأقوى فرق بلجيكا

قال محمود حسن "تريزيجيه" جناح الأهلي المنضم حديثا لصفوف أندرلخت على سبيل الإعارة إنه سعيد بوجوده في الفريق البلجيكي الذي يعتبره أقوى أندية بلاده.

واستعار أندرلخت اللاعب تريزيجيه لمدة موسم مع أحقية الشراء من الأهلي.

وأضاف تريزيجيه في تصريحات عقب اجتيازه الكشف الطبي يوم الجمعة لموقع أندرلخت الرسمي "سعيد بوجودي في بلجيكا ونادي كبير مثل أندرلخت".

وتابع "أنا حضرت من النادي الأهلي أفضل أندية إفريقيا وأتمنى أكون إضافة قوية للفريق وأساعدهم على حصد البطولات".

ويرتدي تريزيجيه القميص رقم 27 الذي اعتاد عليه في الأهلي مع فريقه الجديد أندرلخت.

ويحتل أندرلخت الترتيب الأول في الدوري البلجيكي بعد مرور ست جولات برصيد 13 نقطة بالتساوي مع أوستاندي.

ويلعب أندرلخت ضد جنك في الجولة السابعة يوم الأحد في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

شاهد توقيع الكشف الطبي على تريزيجيه

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