بالصور: ألوان غرف النوم لموضة 2015

إن ألوان غرف النوم لموضة 2015 الأكثر اعتماداً لهذا الموسم، تشتمل على: البيج والأبيض والرمادي الداكن والأزرق والأخضر ومشتقاته، حسب مهندسة الديكور كارلا منذر.

تتحدّث المهندسة منذر لـــ"سيدتي. نت" عن دور الألوان في التصميم الداخلي، وأثر التناغم في اختيارها على الإدراك الحسي للفرد، ومنحه شعوراً بالراحة النفسية، خصوصاً أن ألوان غرف النوم لموضة 2015 توحي بالدفء والسكينة، مع الإشارة إلى أن عند اختيار لون محدد لطلاء خشب الأثاث، يمكن التنويع في مجال ألوان المفارش وأغطية السرير والستائر والسجاد و"الاكسسوارات".

صور مطابخ عصرية و10 إرشادات قبل تصميمها

* في غرفة النوم الكلاسيكية:

- عادة، يتم اختيار الخشب المعتق أو أحد ألوان الخشب الداكنة للسرير والخزانة والمنضدة، فيأتي الأزرق الملكي ليكسر من حدة الخشب ويضفي رونقاً جذاباً على الغرفة.

- يمكن طلاء جدران الغرفة باللون الأبيض، باستثناء الجدار الرئيس خلف السرير، الجدار الذي يتألّق عند تلوينه بأحد ألوان موضة الموسم، أو تغليفه بورق جدران بنقوش جذابة. من جهة ثانية، يجدر الحرص على استخدام أحد الألوان الحيادية، كالبيج أو الرمادي، عند اختيار تلك القوية للمفارش بهدف الحفاظ على الهدوء في هذا الحيز.

- يمكن استعمال أكثر من لون إذا كانت الغرفة فسيحة، تندرج بين تلك الداكنة والفاتحة. كما يمكن استعمال لونين متضاربين في هذا المجال. أما إذا كانت الغرفة ضيقة فلا بد من الاكتفاء بلون وحيد.

* في غرفة النوم "المودرن":

- لا بد من استعمال ألوان الخشب الفاتحة كالسنديان الفرنسي والجوز.

- يمكن استعمال لونين، يرتكز الأول على لون حيادي كالأبيض اللمّاع، فيما يحمل الثاني لوناً جذاباً يتم اختياره حسب الذوق.

- يمكن إدخال لون الأخضر أو الأزرق إلى الغرفة.

*تجنبي...

- اختيار ألوان غرف النوم بطريقة عشوائية.

- استعمال الألوان الصاخبة كالأحمر مثلاً، بل ينصح دائماً الاتجاه إلى تلك الهادئة التي تريح الأعصاب والنظر.

- استعمال الإنارة البيضاء، إذ يجب اختيار تلك الدافئة دائماً ليس فقط في غرف النوم، بل في أرجاء المنزل كافة.

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