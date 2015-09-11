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بالصور.. اشتعال النيران بشكل مفاجئ بسيارة ملاكى بالسويس

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شب حريق ضخم بشكل مفاجئ بسيارة ملاكي بمحيط سور نادي الغريب بالسويس اليوم مما أدي إلى ذعر المارة وأصحاب الوحدات السكنية القريبة من الحريق .

وتمكن أصحاب المحالات التجارية من السيطرة على الحريق ، قبل وصول ألسنت اللهب إلى السيارات المجاورة.

وقال مالك السيارة المهندس ابراهيم الحداد أن سيارته قام بشرائها وترخيصها منذ 24 ساعة وأن أشتعال النيران فيها جاء بشكل مفاجئ بدون اى اسباب.

وأضاف مالك السيارة أنه قام بتحرير محضر رقم 2499 لسنه 2015 بقسم شرطة السويس واثبات الواقعة ، موضحا أنه قام بشراء السيارة ودفع قيمتها لأحد معارض السيارات وأنه ينتظر حاليا استبدال سيارته المحروقه بأخرى جديدة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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