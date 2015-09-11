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مبعوث أوباما للتحالف الدولى: لا أستبعد مواجهتنا مع القوات الروسية فى سوريا

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مبعوث أوباما للتحالف الدولى: لا أستبعد مواجهتنا مع القوات الروسية فى سوريا مبعوث أوباما للتحالف الدولى: لا أستبعد مواجهتنا مع القوات الروسية فى سوريا
قال الجنرال المتقاعد جون آلن، مبعوث الرئيس الأمريكى للتحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" إن تواجد قوات روسية على الأراضى السورية يخلق مشكلة جديدة.

وأضاف "آلن" فى مقابلة مع CNN كنا نراقب هذا التواجد الروسى فى سوريا عن قرب خلال الأيام القليلة الماضية، ونتابع أعداد القوات هناك، موضحة أن هذا التواجد أمر سيئ، حيث أرسلت روسيا قوات لدعم نظام بشار الأسد وهو شخص يتحمل مسؤولية مقتل عشرات الآلاف من السوريين، وذلك عدا مسؤوليته فى زعزعة استقرار المنطقة".

وتابع الن قائلا: "دعم بشار بعد كل ذلك يخلق مشكلة جديدة فى المنطقة بشكل عام وقد يدفع بالقوات الروسية إلى مواجهة قوات من التحالف الدولى".

وحول عمليات القتال ضد داعش بشكل عام قال آلن "علينا الأخذ بعين الاعتبار حقيقتين، الأولى هى أننا إذا نظرنا إلى أين كنا نقف فى قتال داعش قبل عام فسنرى أن الموصل سقطت إلى جانب ثلاثة أو أربعة محافظات غرب العراق وفقد إلى حد كبير التنظيم والقانون بين العراق وسوريا وكنا غير متأكدين إن كان العراق سيصمد أمام ذلك".

وتابع قائلا "من ذلك الحين إلى الآن حدث تغيير جذرى نجحنا فى بعض المناطق وانتكسنا فى أخرى، حيث كانت كوبانى على وشك السقوط ولكن فى النهاية ومع التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة خصوصا الأكراد صمدت المدينة.


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