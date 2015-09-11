فى مصادفة غريبة.. التليفزيون رمز أسامة الشيخ وتوفيق عكاشة فى الدقهلية

فى مصادفة غريبة حصل كل من المهندس أسامة الشيخ رئيس شبكة قنوات النهار والإعلامى توفيق عكاشة على رمز التليفزيون بعد تقدمهما بأوراق ترشحهما للجنة العليا للانتخابات بالدقهلية.

وكان المهندس أسامة الشيخ رئيس شبكة قنوات النهار، تقدم بأوراق ترشحه أمام اللجنة العليا بمجمع محاكم المنصورة، عن دائرة ميت غمر، وأيضا الإعلامى توفيق عكاشة، رئيس مجلس إدارة قنوات الفراعين قد تقدم بأوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية ومقرها بمحكمة المنصورة الابتدائية، مرشحا على مقاعد الفردى بدائرة طلخا والتى تضم مركزى طلخا ونبروه.

- بالصور.. أسامة الشيخ: البرلمان المقبل أول انتخابات يقودها الشعب

>

>- أسامة الشيخ بعد ترشحه للانتخابات: استجبت لنداء أهالى دائرتى وهدفى خدمتهم

- أسامة الشيخ يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد الفردى مستقل بمسقط رأسه بميت غمر