اتهام مدير فرع مصرف أبو ظبى الإسلامى بدمياط بالاستيلاء على 16 مليون جنيه

تلقى قسم شرطة أول دمياط المحضر بلاغا - تحرر به المحضر برقم 30 أحوال إدارة مباحث الأموال العامة بشرق ووسط الدلتا لسنة 2015 - جاء فيه أن أحمد هاشم أحمد مدير إدارة مراجعة العمليات ببنك مصرف أبو ظبى الإسلامى بالقاهرة شكل لجنة لمراجعة عمليات فرع البنك بدمياط، توصلت إلى أن كلاً من "عصام .ع .ا" مدير فرع البنك بدمياط - المنقطع عن العمل منذ 21 يونيو الماضى - و"مصطفى.م.ا" 28 سنة مدير خدمة العملاء بالفرع - ارتكبا مخالفات شملت الاستيلاء على 16 مليونا و210 آلاف و132 جنيها والتلاعب فى الأرصدة الخاصة بالعملاء واستخدام أكلاشيهات وأختام البنوك فى تزوير مستندات وتزوير توقيعات بعض العملاء على إيصالات السحب الخاصة بهم على خلاف الحقيقة، واصطناع إيصالات إيداع مزورة لبعض العملاء وتزوير التوقيعات، وتزوير توقيعات العملاء علي طلبات تحويل لحساب عملاء آخرين وتضمن المحضرأسماء "10" عملاء وقع عليهم الضرر السابق الإشارة إليه.

بمداهمتهما ضبطت قوة المتهم الثانى واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول فكلف اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة ضبط المتهم الأول وإحالة الواقعة للنيابة لمباشرة التحقيق .