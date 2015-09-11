كتائب الإخوان تفبرك صورة خليعة على رأى للإفتاء يجيز حج المرأة بدون محرم

فى إطار محاربة الجماعة الإرهابية للدولة وضرب مصداقية الإعلام المصرى، لم تتورع كتائب الجماعة الإلكترونية من فبركة صورة خليعة على خبر نشره "اليوم السابع" حول رأى الافتاء الذى يجيز للمرأة الحج بدون محرم بشروط.

ويأتى هذا فى سياق خطط الجماعة الإرهابية التى تسعى لنشر الفوضى وإثارة صخب الرأى العام ضد الإعلام المصرى وتشويهه بأخبار كاذبة وشائعات مغرضه هدفها إثارة البللبة.



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البوست المزور باتهام دار الافتاء والاعلام المصرى



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البوست الاصلى لدار الافتاء